So reagierte Lisa und Furkan Akkayas Familie auf Baby-News

Lisa Marie Akkaya (24) und ihr Ehemann Furkan Akkaya (24), bekannt aus der Reality-TV- und Social-Media-Welt, hatten kürzlich entzückende Neuigkeiten zu verkünden: Die beiden erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Gegenüber Promiflash zeigten sie sich überglücklich und verrieten, wie Familie und Freunde auf die frohe Nachricht reagiert haben. "Sie haben sich alle unendlich gefreut und können es auch kaum abwarten, Baby zwei kennenzulernen", schwärmte das Paar im Interview. Für die junge Familie beginnt damit ein weiteres spannendes Kapitel.

Das Paar, das bereits Eltern des kleinen Emilio ist, hat allen Grund zur Freude. Ihr erstes gemeinsames Kind kam vor sechs Monaten zur Welt und brachte frischen Wind in das Leben der Influencerin und ihres Mannes. Besonders wichtig scheint ihnen dabei der Rückhalt durch ihre Familien zu sein – ein enges Band, das sie sehr zu schätzen wissen. Lisa und Furkan, die ihre Community regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben lassen, nehmen ihre Fans nun auch auf dem Weg zum zweiten Baby mit.

Die Geburt von Emilio hat das Leben der beiden spürbar verändert – und sie zugleich noch enger zusammengeschweißt. In einem ihrer Instagram-Updates ließ die Influencerin durchblicken, wie sehr der kleine Sohn ihr Leben bereichert hat. "Er hat uns zu einer richtigen eigenen kleinen Familie gemacht und schenkt uns so viel Liebe und Fröhlichkeit", schwärmte Lisa Marie. Die Akkayas könnten also kaum glücklicher sein – und freuen sich darauf, mit Baby Nummer zwei bald ihre kleine Familie zu vergrößern.

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya mit ihrem Sohn Emilio, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya und Lisa Marie Akkaya im Januar 2025

Anzeige Anzeige