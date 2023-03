Felix Neureuthers Tochter hat das Talent von Rosi geerbt!

Das Skifahren liegt den Neureuthers im Blut! Felix Neureuther (38) gilt als der erfolgreichste deutsche alpine Skifahrer. In den Disziplinen Slalom und Riesenslalom räumte der Skirennläufer einen Preis nach dem anderen ab. Auch sein Vater Christian Neureuther (73) und Mutter Rosi Mittermaier (✝72) haben sich in dem Sport einen Namen gemacht. Vor allem Rosi, die im Januar ihrem Krebsleiden erlag, glänzte mit ihrem Talent. Sie trug sogar den Namen Gold-Rosi! Ob Felix’ fünfjährige Tochter Matilda wohl eines Tages in Oma Rosis Skispuren tritt?

Auf Instagram teilte Felix ein Video von der kleinen Matilda, wie sie ganz in ihrem Element die Skipiste hinuntersaust. Die Art und Weise, wie die Kleine die Kurven nimmt, sieht schon sehr professionell aus. Der stolze Vater, der die Abfahrt gefilmt hatte, setzt unter seinen Post den Hashtag #nosnownoshow. Das älteste seiner drei Kinder scheint Oma Rosis Gene geerbt zu haben und führt die sportliche Familientradition fort.

In den Kommentaren des Beitrags ist einiges los, denn sowohl Promis als auch Fans sind begeistert von Matildas Fahrstil. FC Bayern-Star Thomas Müller (33), Kai Pflaume (55) oder Profiboxerin Christine Theiss (43) loben den kleinen Profi. Ein Fan schreibt: "Das sieht nach Olympia-Gold im Riesenslalom 2042 aus." Ein anderer prophezeit: "Da wächst ein neuer Stern am Slalomhimmel heran." Und natürlich kommentieren viele "wie der Papa" oder "wie die Oma".

Instagram / felix_neureuther Rosi Mittermaier mit Felix, Miriam und Mathilda Neureuther

Instagram / felix_neureuther Felix und Matilda Neureuther, 2020

Instagram / miriamneureuther Felix Neureuther mit seiner Familie im Mai 2020

