Isan Elba verrät Ratschlag von Vater Idris: "Sei du selbst"

Idris Elbas (52) Tochter Isan verriet, welche Ratschläge ihr Vater ihr ans Herz legt, während sie selbst eine Schauspielkarriere anstrebt. Die Tochter des Filmstars und seiner Ex-Frau Hanne Nørgaard erzählte bei der Victoria's Secret Fashion Show gegenüber E! News, was Idris ihr mit auf den Weg gibt: "Ich weiß, es ist so klischeehaft, aber sei du selbst. Aber sei auch sehr bewusst. Mach alles mit einer Intention, denn du hinterlässt ein Erbe und entstammst auch einem Erbe."

Obwohl die 22-Jährige dankbar für den Rat ist, kann sie auch eine normale Tochter sein, deren Vater ihr ab und zu mal peinlich ist. Als Idris im Februar in einer Calvin-Klein-Werbung auf Billboards in New York City zu sehen war und damit die virale Kampagne der Marke mit Jeremy Allen White (33) ersetzte, veröffentlichte die anstrebende Schauspielerin ein humorvolles TikTok-Video, in dem sie vor Entsetzen schrie. "Ich dachte: 'Oh, das ist lustig'", erklärte Isan gegenüber dem Newsportal. "Ich habe mit meinen Freunden darüber gelacht. Aber ich habe es jetzt aus meinem Gedächtnis gelöscht."

Die Bindung zwischen dem 52-Jährigen und seinen Kindern ist dem "Luther"-Star sehr wichtig. Neben Isan teilt er sich mit seiner Ex-Freundin Naiyana Garth den zehnjährigen Sohn Winston. Laut Idris sind seine Kinder ein Teil von ihm. "Sie sind der Grund, warum ich aufstehe und etwas tue. Wenn es ein harter Tag ist und ich darüber nachdenke, sie zu erziehen, denke ich: 'Danke, dass es dich gibt, damit ich einen Sinn habe'", offenbart er gegenüber People. Mit seiner heutigen Ehefrau Sabrina Dhowre (35) hat der Schauspieler keine Kinder.

Anzeige Anzeige

Getty Images Isan Elba im November 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Sabrina Dhowre, Idris Elba und Isan Elba

Anzeige Anzeige