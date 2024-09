Idris Elba feierte seinen 52. Geburtstag sehr spektakulär

Idris Elba (52) hat es an seinem Geburtstag richtig krachen lassen! Wie The Sun berichtet, schmiss der Hollywoodstar eine geheime Party in den Kensington Roof Gardens – und die war beladen mit etlichen VIPs. So waren nur handverlesene Gäste anwesend, darunter niemand Geringeres als Premierminister Keir Starmer, der trotz eines vollen Terminplans vorbeischaute. Die Party selbst wurde dann noch von Stars wie Kai Widdrington und Angela Rippon, Michael McIntyre, Model Lily Cole (36), Jemima Khan (50) und dem "Peep Show"-Star David Mitchell sowie dessen Ehefrau Victoria Coren besucht.

"Idris zog alle Register, um einen fantastischen Abend zu veranstalten. Die gesamte Nacht über floss Champagner und es gab Wodka-Martini-Cocktails", erzählt ein Insider gegenüber dem Onlineportal und fügt hinzu: "Er war ein außergewöhnlicher Gastgeber und nahm sich die Zeit, mit allen zu plaudern, die gekommen waren. Er war so happy, er hörte den ganzen Abend nicht auf zu lächeln." Sogar das DJ-Pult soll der "Bastille Day"-Star in Beschlag genommen haben. Im Großen und Ganzen verbrachte an diesem Abend die High So­ci­e­ty Großbritanniens die Nacht mit dem frisch gebackenen 52-Jährigen.

Was viele Fans sicher nicht wussten: Idris ist nicht nur durch seine Schauspielkarriere bekannt, sondern auch durch seine Auftritte als DJ. Dazu ist er auch noch liebender Ehemann. Seine Frau Sabrina (35) und er sind seit 2019 verheiratet und werden oft zusammen auf Veranstaltungen gesehen. Die beiden gelten als eines der glamourösesten Paare in der britischen Promiszene. Sabrina, die selbst als Schauspielerin und Model arbeitet, hielt sich während der Feier im Hintergrund, um ihren Mann im Rampenlicht zu unterstützen.

Getty Images Idris Elba auf der Premiere von "Beast" in London, August 2022

Getty Images Sabrina Dhowre Elba und Idris Elba bei den Oscars 2023

