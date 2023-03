Katie Price' Tochter Princess (15) hat ihren ersten Modeljob

Princess Tiaamii startet jetzt richtig durch! Die Tochter von Katie Price (44) und Peter Andre (50) steht wegen ihrer Eltern schon von Geburt an im Rampenlicht – und sie eifert dem ehemaligen Boxenluder auch fleißig nach: Bereits seit ihrer Kindheit trägt die heute 15-Jährige gerne Make-up und sieht ihrer berühmten Mama heute auch schon extrem ähnlich. Nun konnte Princess (15) ihren ersten Modelvertrag ergattern!

Wie DailyMail berichtet, wird sie in Zukunft für das Fashionlabel PrettyLittleThing vor der Kamera stehen. "Princess ist so aufgeregt, sie schaut schon seit Jahren zu ihrer Mutter auf und möchte für eine Marke wie PrettyLittleThing modeln, seit sie denken kann", erzählte ein Insider. Der Deal, für den der Promi-Spross eine vierstellige Summe kassieren soll, sei entstanden, nachdem er im Netz mit den Klamotten posiert hatte. Doch bei all der Vorfreude soll Princess' Sicherheit nicht zu kurz kommen: "Sie weiß, dass sie mit ihren 15 Jahren noch sehr jung ist, aber Peter wird ihre Arbeit bei PLT beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie geschützt und gut versorgt ist."

Peter war auch in der Vergangenheit stets bemüht, seine Tochter zu schützen. So hatte der Sänger ihr bis zu ihrem 14. Lebensjahr Social Media oder die private Nutzung eines Smartphones verboten. Katie hingegen musste für das Präsentieren ihrer Tochter mit starkem Make-up immer wieder harsche Kritik einstecken.

Instagram / katieprice Princess Tiaamii und ihre Mutter Katie Price

Instagram / officialprincess_andre Princess Andre, Katie Price' Tochter

Instagram / peterandre Peter Andre und seine Tochter Princess im Februar 2023

