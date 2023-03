Mal wieder: Julia Fox zeigt in durchsichtigem Outfit Nippel

Julia Fox (33) zeigt ihre Nippel! Die mailändische Schauspielerin erlangte internationale Bekanntheit durch ihr Filmdebüt in "Der schwarze Diamant", für den sie auch direkt bei den Gotham Awards in der Kategorie "Beste Nachwuchsdarsteller" nominiert wurde. Noch mehr Aufmerksamkeit bekam sie dann durch ihre Beziehung mit dem Rapper Kanye West (45) von Januar 2022 bis zum Februar 2022 zusammen. Während ihrer Karriere veränderte sich ihr Style deutlich. So zeigte Julia jetzt erneut ganz unverfroren ihre Nippel.

Schon öfter zeigte sich die 33-Jährige in freizügigen Looks. Bereits im Februar präsentierte Julia eine ihrer intimsten Stellen bei der New York Fashion Week in einem weißen, transparenten Kleid. Scheinbar hat ihr das so gut gefallen, dass sie nicht mal einen Monat später einen ähnlichen Look stylte – dieses Mal in Schwarz. Bei der Pariser Fashion Week posierte sie am Mittwoch in einem bodenlangen Kleid – ihre Schultern wurden mit einem Lederoberteil verdeckt. Doch ihre Nippel zeichneten sich trotzdem deutlich ab.

Nicht nur mit ihren Outfits zieht die Beauty die Aufmerksamkeit auf sich. Mitte Februar überraschte sie ihre Fans mit einem komplett neuen Look – sie hatte sich ihre Haare knallrot färben lassen. Ihr Make-up war an diesem Tag perfekt auf ihre neue Haarfarbe abgestimmt.

Getty Images Julia Fox im Februar 2023

Collage: Getty Images Julia Fox

Getty Images Julia Fox bei der Paris Fashion Week 2023

