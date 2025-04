À la Bianca Censori: Julia Fox polarisiert mit sexy Look

Sie polarisiert eben gerne mit extravaganter Mode: Julia Fox (35) hat beim Revolve Festival in Kalifornien für ordentlich Aufsehen gesorgt. Bilder zeigen die Schauspielerin in einem gewagten Ensemble, das kaum etwas der Fantasie überließ: chaps-artige Shorts, die ihren kompletten Hintern entblößten, kombiniert mit braunen durchsichtigen Strumpfhosen, kniehohen Stiefeln, einem cremefarbenen Korsett und einer braunen Jacke. Ihr Look wurde von Fans und Beobachtern als eine mögliche Hommage an Bianca Censori (30), der Noch-Ehefrau von Kanye West (47), bezeichnet. Julia, die selbst kurzzeitig mit dem Rapper liiert war, erinnerte mit ihrem gewagten Festival-Styling viele an Biancas oft provokante Outfits.

Vor allem auf Social-Media-Plattformen nahmen die Spekulationen über Julias Look Fahrt auf. Einige Kommentatoren bezeichneten ihre mutige Outfit-Wahl als eine Art Kopie von Biancas Stil, die in der Vergangenheit mit freizügigen Auftritten Aufsehen erregt hatte – darunter ihr umstrittenes Outfit bei den Grammys, bei dem sie komplett nackt posierte. Julia blieb ebenfalls ihrem Ruf treu, mit ihren kreativen und manchmal grenzüberschreitenden Modeentscheidungen für Schlagzeilen zu sorgen. Nach eigener Aussage geht es der "Uncut Gems"-Darstellerin dabei um Kunst und Ausdruck: "Mode ist mein Weg, Geschichten zu erzählen", äußerte sie sich in einem früheren Interview. Manch einer würde sagen, sie sei von Event zu Event kaum wiederzuerkennen.

Zwischen Julia und Kanye gab es Anfang 2022 eine kurzlebige Romanze, bevor der Rapper Biancas Partner wurde. Julia selbst sprach später in Interviews offen darüber, dass ihre Beziehung zu Kanye nicht körperlicher Natur war. Über sich selbst verriet sie vor kurzem in einem TikTok-Video, dass sie mittlerweile ihre sexuelle Orientierung neu entdeckt habe und sich als lesbisch bezeichnen würde. Bianca, die australische Designerin, sorgt derweil für Gesprächsstoff durch ihre auffälligen Looks und ihren Umgang mit Kanye nach der Trennung. In der Modewelt bleibt die Verbindung zwischen den beiden Frauen ein heiß diskutiertes Thema.

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Julia Fox beim Revolve Festival 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Julia Fox bei der Vanity Fair Oscar Party 2025

Anzeige Anzeige