Model Julia Fox sorgt mit blutiger Unterwäsche für Aufsehen

Julia Fox (35) sorgte bei einem Event der Marke Mienne in New York City einmal mehr mit ihrem Look für Staunen. Das Model erschien am Mittwoch in einem auffälligen Outfit, das aus einem cremefarbenen T-Shirt mit der Aufschrift "Ladys Night", hohen Strümpfen und einer coolen Sonnenbrille bestand. Eine Sache fiel dabei jedoch besonders ins Auge: blutige Unterwäsche, die die Schauspielerin mit einem breiten Grinsen den Fotografen präsentierte. Das zeigen Fotos, die Page Six vorliegen. Als Markenbotschafterin unterstrich Julia mit ihrem mutigen Outfit die provokative Botschaft der Marke: "Hautpflegeformeln für die tägliche Erotik."

In einem Interview mit dem Magazin Elle sprach die "Der schwarze Diamant"-Darstellerin über ihre Begeisterung für das Projekt und erklärte, warum sie mit der Marke zusammenarbeiten wollte. "Die Kampagne war alles, was ich wollte", verriet sie und schwärmte von der künstlerischen Freiheit, die sie während des Fotoshootings hatte. Julia durfte nicht nur ihre eigenen Outfits und Produkte auswählen, sondern hatte auch die Möglichkeit, Fotos selbst zu schießen. Diese Ungezwungenheit und das Gefühl der Selbstbestimmung überzeugten sie schließlich.

Julia, die auch als Designerin und Unternehmerin bekannt ist, hat in den letzten Jahren für ihre offenherzige und oft kontroverse Art viel Aufmerksamkeit erregt. Ihre Aussagen über traditionelle Rollenbilder und ihre bewusste Entscheidung, sich von gesellschaftlichen Erwartungen zu lösen, spiegeln sich in ihrem Leben und ihrer Arbeit wider. Internationales Aufsehen erhielt die 35-Jährige auch durch ihre kurze, aber turbulente Beziehung mit Rapper Kanye West (47). Nach der Trennung von ihm geht es in Julias Liebesleben wohl ruhiger zu, wie sie auf dem Event ausplauderte: Seit über zwei Jahren verzichtet sie darauf, Sex mit Männern zu haben. Dabei stellte sie klar: "Ich bin nicht zölibatär, denn das ist ein religiös gebundener Begriff, den ich nicht teile, aber ich empfehle es jedem."

Getty Images Model Julia Fox, Februar 2025

Getty Images Julia Fox und Kanye West im Januar 2022

