Julia Fox behauptet: Sohn wurde ohne ihre Erlaubnis getauft

Julia Fox (35) sorgt jetzt mit einer überraschenden Enthüllung für Schlagzeilen: Laut der Schauspielerin wurde ihr vierjähriger Sohn Valentino ohne ihr Wissen getauft. Wie sie in einem Video auf TikTok erklärte, erfuhr sie von der Taufe ihres Sohnes nur zufällig, als sie und ihr Ex-Mann Peter Artemiev gemeinsam eine Veranstaltung an Valentinos Schule besuchten. Während sie an einer Kirche vorbeigingen, habe Peter beiläufig erwähnt: "Oh, hier wurde Valentino getauft." Für Julia war das ein Schock, denn dieses wichtige Ereignis sei komplett ohne ihr Zutun oder ihre Anwesenheit abgelaufen.

Peter, der als Pilot arbeitet, streitet die Vorwürfe ab und schildert gegenüber dem People Magazine eine andere Version der Ereignisse. Er behauptet, seine Mutter habe Julia bereits im Februar um ihre Erlaubnis gebeten, Valentino taufen zu lassen. Julias Antwort soll damals gewesen sein: "Wenn ihr ihn taufen wollt, tauft ihn. Ist mir egal." Seiner Ansicht nach war der Akt somit in Absprache mit Julia erfolgt. Sie hingegen erzählte, dass sie weder eingeladen noch über die genaue Durchführung informiert worden sei. Darüber hinaus habe sie laut E! News nicht einmal Fotos von der Zeremonie erhalten.

Julia, die neben ihrer Schauspielkarriere auch als Designerin und Unternehmerin tätig ist, zeigte in der Vergangenheit immer wieder Einblicke in ihr turbulentes Privatleben. Nach ihrer kurzen Ehe mit Peter hatte sie mehrfach offen über die Herausforderungen ihrer Co-Elternschaft und die Spannungen mit ihrem Ex-Mann gesprochen. Trotz ihrer Differenzen widmet Julia viel Zeit und Energie ihrem Sohn, über den sie oft liebevoll in den sozialen Medien spricht. Die Mutterrolle scheint für sie eine zentrale Priorität zu sein, auch wenn die Zusammenarbeit mit ihrem Ex-Partner nicht immer reibungslos verläuft. "Habt kein Kind mit einem Loser!", rät sie ihren Followern auf TikTok.

Getty Images Julia Fox mit ihrem Sohn Valentino in Mailand, 2022

Getty Images Julia Fox bei der Vanity Fair Oscar Party, 2025

