Top oder Flop? Julia Fox trägt Riesenschleife auf dem Kopf

Julia Fox (34) sorgte am Dienstagabend in New York City für Aufsehen, als sie bei einem Event in den Bravo Studios in einem extravaganten All-Black-Look erschien. Die Schauspielerin, die momentan ihren neuen Horror-Thriller "Presence" promotet, zeigte sich in einem auffälligen Oberteil mit Reißverschluss und betonte damit ihr Dekolleté. Dazu kombinierte Julia einen schwarzen Rock mit Knopfleiste und Schlitz sowie schwarze Strumpfhosen und Stilettos. Doch der eigentliche Hingucker war ihre neue Frisur: eine glänzende, silberne Kurzhaarfrisur mit dunklen Ansätzen, die sie mit einer XXL-Schleife in Schwarz inszenierte.

Die auffällige Haarveränderung sorgte bereits im Vorfeld für Gesprächsstoff. Noch wenige Tage zuvor hatte die 34-Jährige scherzhaft gegenüber Page Six gesagt: "Ich wollte diesen 'Ace Ventura'-Look ausprobieren – ich stehe gerade irgendwie darauf." Doch nicht ohne Zweifel: In einem Video auf Social Media gestand sie augenzwinkernd, den radikalen Haarschnitt direkt bereut zu haben. Der Clip wurde begeistert kommentiert – viele ihrer Fans lobten ihren neuen Look. Julia ließ keinen Zweifel daran, dass sie ihren experimentellen Stil genießt – ob mit gemischten Gefühlen oder nicht.

Bekannt wurde die Schauspielerin 2019 mit ihrer Rolle im Film "Uncut Gems" – einem Krimithriller, der international viel Beachtung fand. Ihre Karriere führte sie seither zu weiteren spannenden Projekten, darunter erneut die Zusammenarbeit mit Regisseur Steven Soderbergh (62) für den Film "Presence". Julia spielt darin eine Maklerin, während Lucy Liu (56) und Chris Sullivan (44) weitere Hauptrollen übernehmen. In dem neuen Horrorfilm geht es um eine Familie, die von übernatürlichen Ereignissen in ihrem neuen Zuhause heimgesucht wird.

Getty Images Julia Fox im Januar 2025 in New York City

Getty Images Julia Fox, Künstlerin

