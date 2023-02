Knallrot: Julia Fox überrascht mit ihrer neuen Haarfarbe!

Julia Fox (33) fällt wieder mit ihrem Look auf! Mit ihrem typisch düsteren Make-up und polarisierenden Outfits sorgt das Model gerne für Aufsehen. Bei der letzten New York Fashion Week fiel die Schauspielerin mit einem gewagten Oufit im Stil einer Meerjungfrau auf. Dieses Mal hat sie sich gegen ihre braunen Haare und für eine Typveränderung auf dem Kopf entschieden: Julia Fox zieht mit ihrer roten Mähne alle Blicke auf sich!

Gestern besuchte die 33-Jährige eine Fashion Show in New York. Diese Gelegenheit nutze sie, um ihre neue Haarfarbe zu präsentieren: ein feurig strahlendes Karmesinrot. Auch beim Make-Up arbeitete Julia mit Rottönen – Augenbrauen, Lidschatten und Lipliner sind aufeinander abgestimmt und lassen den Look noch mehr hervorstechen. Bei der Kleidung hielt sie sich an ihre typische schwarze Ästhetik. Ein sportliches Netzoberteil lässt durchblicken, dass die Beauty keinen BH trägt. Die übergroßen Basketballshorts kontrastieren mit schwarzen Lackstiefeln.

Neben ihren gewagten Outfits feiern Julias Fans sie vor allem für ihre direkte, ehrliche Art und ihre ungewöhnlichen Social-Media-Posts. Im vergangenen Jahr sorgte die Fashion-Rebellin mit ihrer Beziehung zu Kanye West (45) für viel Gesprächsstoff. Rückblickend enthüllte sie, sie habe den Rapper nur gedatet, um ihn von Kim Kardashian (42) abzulenken.

Splash News / ActionPress Julia Fox bei der Fashion Gala in New York, September 2022

Getty Images Julia Fox bei der Fashion Week in New York, Februar 2023

SIPA PRESS / ActionPress Julia Fox und Kanye West

