So wie Bianca: Auch Kanyes Ex Julia Fox erscheint oben ohne

Bei den diesjährigen Grammys haben der Rapper Kanye West (47) und seine Frau Bianca Censori (30) für Aufsehen gesorgt: Die Designerin posierte in einem komplett transparenten Minikleid auf dem roten Teppich und zeigte sich somit splitterfasernackt. Auch Kanyes Ex-Freundin Julia Fox (35) liebt es, mit ihren Outfits zu polarisieren. Zur New York Fashion Week erschien die Schauspielerin am Donnerstag in einem konservativen beigen Trenchcoat. Doch auf dem Red-Carpet öffnete sie den Mantel und zum Vorschein kam ihr vermeintlich nackter Oberkörper, der von einer orangefarbenen Lederschicht bedeckt war, die an ihre Brüste angepasst zu sein schien.

Ihr ungewöhnliches Outfit kombinierte die "Der schwarze Diamant"-Darstellerin gekonnt mit beigefarbenen Strümpfen und vervollständigte den Look mit ausgefallenen beigen Jimmy Choo-Absätzen, die mit verschiedenen Mustern verziert sind. Auch Julias Make-up war, wie gewohnt, alles andere als langweilig. Zu gebleichten Augenbrauen kombinierte die Autorin einen rauchigen Lidschatten. Ihre platinblonden Haare trug die 35-Jährige zurückgegelt und sorgte so für einen abgerundeten Look.

Kurz nach Kanyes Trennung von seiner damaligen Frau Kim Kardashian (44) kam der Rapper Anfang 2022 mit Julia zusammen. Die Beziehung zu dem Model hielt jedoch nicht lange. Nach wenigen Monaten gingen sie wieder getrennte Wege. Auf ihre Zeit mit dem Musikmogul schaut Julia alles andere als positiv zurück. Gegenüber der Sunday Times reflektierte die Mutter eines Sohnes im vergangenen Jahr über ihre Beziehung zu dem "Runaway"-Interpreten: "Ich hasse es! Es waren nur ein paar Wochen, aber genug, um mir ein Leben lang in Erinnerung zu bleiben."

Frazer Harrison/Getty Images Collage: Kanye West und Bianca Censori

Getty Images Kanye West und Julia Fox im Januar 2022

