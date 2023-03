Nach OP-Komplikationen: Wie geht es Vanessa Mariposa jetzt?

Hat sich Vanessa Mariposa (30) von den Strapazen erholt? Die einstige Ex on the Beach-Kandidatin musste sich vor wenigen Tagen einem Eingriff unterziehen. Weil beim Training für das RTL Turmspringen eines ihrer Brustimplantate gerissen ist, musste sie dieses austauschen lassen. Bei der OP kam es jedoch zu Komplikationen. Die Blondine hatte sogar eine Nahtoderfahrung. Jetzt meldete sich Vanessa mit einem Update im Netz.

In ihrer Instagram-Story berichtete die 30-Jährige von ihrem derzeitigen Zustand: "Mir geht es heute ein bisschen besser. Gott sei dank. War heute auch schon echt aktiv für meine Verhältnisse." Das bedeutet, dass sie immerhin schon ihre Wohnung aufräumen konnte. "Ich muss halt diesen nervigen Stütz-BH tragen und muss mich ein bisschen mehr ausruhen bezüglich der Komplikationen, die bei meiner OP waren", merkte die Österreicherin dennoch an. Die Unterstützung ihrer Community bedeute ihr jedoch viel.

Vor allem der Sportentzug macht der Fitness-Influencerin zu schaffen. "Das ist für mich so schlimm. [...] Es ist voll komisch. Ich stehe auf und habe keine Personal Trainings, kann selbst nicht trainieren. Ich habe so viel Zeit", erzählte sie und betonte ihre Hoffnung, bald wieder fit zu sein und Sport treiben zu können.

Vanessa Mariposa, Reality-TV-Star

Vanessa Mariposa, Influencerin

Vanessa Mariposa, Fitness-Influencerin

