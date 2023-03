Bei Brust-OP: Vanessa Mariposa hatte eine Nahtoderfahrung!

Schock für Vanessa Mariposa (30)! Die Influencerin hatte eigentlich vor, dieses Jahr beim RTL Turmspringen teilzunehmen. Doch beim Training war sie falsch aufgeschlagen und ihr eines Brustimplantat drohte zu reißen, weshalb sie das Turnier absagen musste. Jetzt legte sie sich deswegen erneut unters Messer und ließ sich das Silikonteil austauschen. Doch bei Vanessas OP kam es zu einer heftigen Komplikation!

Nachdem sie den Eingriff überstanden hatte, meldete sich die einstige Ex on the Beach-Kandidatin via Instagram bei ihren Fans. "Hab die OP gut überstanden, aber es gab leider Komplikationen, da ich allergisch auf ein Medikament in der Narkose reagiert habe. Mein ganzer Arm ist rot geworden und angeschwollen", gab sie zu. Tatsächlich stand es zwischenzeitlich sogar ernst um sie: "Der Arzt meinte, ich hatte eine Nahtoderfahrung!" Davon habe Vanessa aber gar nichts mitbekommen, erst später wurde ihr davon erzählt.

Nach der Operation kann sich Vanessa zum Glück über tatkräftige Unterstützung freuen. Ihr Freund, den sie ihren Fans bislang noch nicht vorstellte, hilft ihr bei allem total lieb. "Mein Herz strahlt durch und durch. Ich habe natürlich Schmerzen, bekomme aber die beste Hilfe. Mein Freund unterstützt mich in allem zu 100 Prozent", schwärmte die Schönheit danach im Netz.

Vanessa Mariposa beim Training fürs Turmspringen

Vanessa Mariposa, Reality-TV-Star

Vanessa Mariposa, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin

