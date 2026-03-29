Vanessa Mariposa gibt Liebe mit Fußballer Tom Krauß bekannt

Vanessa Mariposa (33) ist wieder verliebt und macht ihre neue Beziehung jetzt öffentlich. Die Influencerin teilte vor wenigen Minuten auf Instagram einen Beitrag mit mehreren Bildern und Videos, auf denen sie sich glücklich mit ihrem neuen Partner zeigt. Auf dem ersten Foto des Posts sitzen die beiden eng nebeneinander, er legt seinen Arm um sie und sie halten sich an den Händen. Bei dem Mann an ihrer Seite handelt es sich um Tom Krauß, einen Fußballer des FC Köln. "Mein Herz hat dich gefunden, das ist wahre Liebe, das sind wir", kommentierte Vanessa den Beitrag und machte damit ihre Gefühle deutlich.

In den weiteren Aufnahmen gewährt die 33-Jährige Einblicke in gemeinsame Momente mit Tom. So sind die beiden unter anderem im Urlaub in New York oder am Strand zu sehen. Auch private Szenen mit einem Hund sowie ein Schnappschuss, auf dem Vanessa ihren Partner bei einem Fußballspiel anfeuert, teilte sie mit ihren Followern. Die Reaktionen auf die süße Liebesbeichte ließen nicht lange auf sich warten. "Oh mein Gott, freu mich so für euch", schrieb Cecilia Asoro (29) in den Kommentaren. Vanessas Buddy Marco Cerullo (37) sandte seine Glückwünsche: "Glückwunsch und alles Gute." Garry Secret (21) freute sich ebenfalls für das Paar und kommentierte: "Endlich kein Verstecken spielen mehr! Alles Gute euch weiterhin."

Vor acht Monaten war noch alles anders im Liebesleben der Influencerin. Damals ging die Trennung von Luca Kiesbye öffentlich durch die sozialen Medien. Vanessa sprach damals offen darüber, warum es mit ihrem Ex-Freund nicht funktioniert hatte. "Leider hat es nicht funktioniert, da Luca mir keinen Respekt entgegenbringt", erklärte sie im Interview mit Promiflash. Besonders belastend sei für sie gewesen, dass das Thema andere Frauen schon während der Beziehung immer wieder präsent gewesen sei. "Das war einer der Hauptgründe, warum ich irgendwann keine Lust mehr hatte", betonte sie damals. Nach der Trennung nahm sich Vanessa eine Auszeit mit ihren Freundinnen und versuchte, das Geschehene zu verarbeiten.

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa_mariposa Tom Krauß und Vanessa Mariposa

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa_mariposa Tom Krauß und Vanessa Mariposa

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa und Luca Kiesbye

Anzeige