Vanessa Mariposa & Tom Krauß wollten Liebe noch geheimhalten

Glücklicher hätte Vanessa Mariposa (33) bei den Reality Awards in Bonn kaum wirken können. Die 33-Jährige war auf dem roten Teppich kaum zu übersehen – ihre gute Laune stand ihr buchstäblich ins Gesicht geschrieben. "Mir geht es sehr gut. Ich bin sehr glücklich. Und ich glaube, man sieht, dass ich bis über beide Ohren strahle", sagte sie gegenüber RTL. Der Mann, der für diese Hochstimmung verantwortlich ist: Tom Krauß, 24-jähriger Mittelfeldspieler beim 1. FC Köln. Dass die beiden ein Paar sind, ist seit einigen Wochen bekannt – doch ursprünglich hätte es gar nicht so früh herauskommen sollen. Vanessa verriet, dass das Paar die Beziehung zunächst im Privaten hätte lassen wollen. Irgendetwas oder irgendjemand durchkreuzte diesen Plan – was genau dahintersteckt, darüber schweigen beide nach wie vor.

Ende März war es dann offiziell: Vanessa teilte auf Instagram einen Beitrag mit mehreren Fotos und Videos, auf denen sie gemeinsam mit Tom zu sehen ist – eng beieinandersitzend, Hände ineinandergelegt. Der Beitrag zeigte außerdem Urlaubsmomente aus New York, Szenen am Strand sowie einen Schnappschuss, auf dem sie ihren Freund bei einem Fußballspiel anfeuert. Zu den Bildern schrieb sie: "Mein Herz hat dich gefunden, das ist wahre Liebe, das sind wir." Die Reaktionen aus der Community ließen nicht lange auf sich warten: Prominente Freunde wie Garry Secret (21) freuten sich öffentlich für das Paar und schrieben sinngemäß, dass das Versteckspiel nun endlich ein Ende habe. Für Vanessa ist es nicht die erste Beziehung, die in der Öffentlichkeit steht: Zuvor war sie mit Luca Kiesbye und mit dem Realitystar Diogo Sangre (31) zusammen.

Für Diogo war Vanessa sogar von Österreich nach Köln gezogen – eine Entscheidung, die sich im Nachhinein als glückliche Fügung herausgestellt haben dürfte, denn in der Domstadt lernte sie schließlich Tom kennen. Als Partnerin eines Bundesliga-Profis werde sie inzwischen auch von Menschen erkannt, die sonst eher wenig mit der Reality-TV-Welt zu tun haben. "Es ist für uns beide jetzt irgendwie so ein bisschen was Neues, aber schön und interessant. Ich freue mich immer, neue Menschen kennenzulernen und bin sehr offen dafür", so Vanessa bei RTL. Auch für Tom scheint die Beziehung mehr als nur Privatsache zu sein: Gegenüber dem Kölner Express deutete er an, dass die Liebe zu Vanessa seine sportliche Leistung positiv beeinflusse und ihm insgesamt guttue.

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Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Influencerin

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Instagram / vanessa_mariposa Tom Krauß und Vanessa Mariposa

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Instagram / vanessa_mariposa Tom Krauß und Vanessa Mariposa