Sienna Miller bezaubert mit ihrer Natürlichkeit auf Event!

Sienna Miller (41) setzt auf Natürlichkeit! Die Schauspielerin ist nun schon seit über 20 Jahren im Geschäft. Besondere Bekanntheit erlangte sie vor allem durch ihre Rollen in "American Sniper" und "G.I. Joe – Geheimauftrag Cobra". Doch nicht bloß in der Filmbranche hat sich die Blondine einen Namen gemacht, sondern auch in der Modewelt! Auf einer Filmpremiere tauchte Sienna nun jedoch in einem legeren Look auf!

Für ihr Auftauchen bei der Premiere der Serie "A Spy Among Friends" schien die gebürtige New Yorkerin nicht auf viel Tamtam zu setzen. Stattdessen erschien sie in einer braunen Bluse, einer dunkelgrauen Anzughose sowie einer kleinen schwarzen Umhängetasche. Die Haare trug die Beauty offen und auch ihr Make-up hielt sie eher natürlich. Auch wenn Siennas Outfit eher unauffällig war, so zog sie mit ihrem strahlenden Lächeln und Teint dennoch alle Blicke auf sich.

Erst vor wenigen Monaten hatte die 41-Jährige ganz offen über ihr Privatleben ausgepackt. Denn vieles habe sich die "American Woman"-Darstellerin anders vorgestellt. "Ich hatte eine Menge Ängste. Die Beziehungen haben nicht funktioniert. Ich habe mir vorgestellt, dass ich dann schon verheiratet bin, drei Kinder habe und eine tolle Mutter bin", hatte sie gegenüber der Vogue zugegeben. Ihre "wichtigsten Jahre" habe Sienna stattdessen in Personen investiert, die im Gegenzug bloß ihre Zeit verschwendet hätten.

Anzeige

Getty Images Sienna Miller im Februar 2023

Anzeige

Getty Images Sienna Miller bei der Premiere von "A Spy Among Friends"

Anzeige

Getty Images Sienna Miller, Schauspielerin

Anzeige

Wie gefällt euch der Look? Total super! Ziemlich langweilig... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de