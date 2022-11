Unverheiratet und zu wenig Kinder: Sienna Miller ist traurig

Sienna Miller (40) hat sich offenbar mehr für sich gewünscht! Mit ihren Rollen in "G.I. Joe – Geheimauftrag Cobra" oder "American Sniper" hat die britisch-amerikanische Schauspielerin weltweite Bekanntheit erlangt. Doch auch in Bezug auf ihr Liebesleben hat die Blondine stets für viele Schlagzeilen gesorgt. In einem Interview gab sie nun ehrliche Einblicke in ihre Gefühlswelt: Sienna ist traurig – denn eigentlich hoffte sie, bereits mit 30 glücklich verheiratet zu sein und viele Kinder zu haben!

In einem Gespräch mit der britischen Vogue verriet Sienna, dass sie sich den Verlauf ihres Lebens eigentlich anders vorgestellt hatte. Vor allem für ihre 30er hätte die heute 40-Jährige andere Pläne für sich gehabt. "Ich hatte eine Menge Ängste. Die Beziehungen haben nicht funktioniert. Ich habe mir vorgestellt, dass ich dann schon verheiratet bin, drei Kinder habe und eine tolle Mutter bin", offenbarte die Mutter von einer Tochter und fügte hinzu, dass sie ihre "wichtigsten Jahre" stattdessen in Personen investiert habe, die ihre Zeit verschwendet hätten.

Ob die gebürtige New Yorkerin damit ihren Ex Jude Law (49) meint? Vor einigen Jahren kam nämlich raus, dass der Phantastische Tierwesen-Darsteller seine damalige Verlobte mit der Nanny seiner Kinder betrogen hatte. "Es war wirklich einer der schwierigsten Momente [in meinem Leben] – ich hoffe, dass ich das nie wieder erleben muss", erklärte sie vor wenigen Jahren in einem Gespräch mit Daily Beast. Heute ist sie mit dem 15 Jahre jüngeren Model Oli Green zusammen.

Getty Images Sienna Miller, September 2020

Getty Images Sienna Miller im November 2021

Getty Images Jude Law und Sienna Miller, 2010

