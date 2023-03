Wow-Auftritt: Philipp Boy liefert bei "Let's Dance" ab!

Es fielen zehn Punkte! Am Freitag flimmerte die zweite Folge von Let's Dance über die Bildschirme. Bisher galt besonders Anna Ermakova (22) als Favoritin: In der ersten Show freute sie sich über die beste Bewertung, und auch in den Promiflash-Umfragen lag die Tochter von Boris Becker (55) auf dem ersten Platz. Doch seit heute Abend hat sie einen ebenbürtigen Konkurrenten: Philipp Boy (35) verzauberte mit seiner Performance die Jury!

Mit seinem Jive sorgte der ehemalige Turner für einen atemberaubenden Auftritt, der sich eindeutig sehen lassen konnte! Vom härtesten Juror Joachim Llambi (58) und Jorge Gonzalez (55) bekamen Philipp und Patricija Ionel (28) jeweils zehn Punkte. "Das hatte so viel Lässigkeit und so viel Kontrolle – du hast das echt gut gemacht", schwärmte der Wertungsrichter. Auch Motsi Mabuse (41) war voll des Lobes: "Das war sensationell! Du zeigst verschiedene Seiten, ich mag das, was du machst."

Und was sagt Philipp zu dieser Bewertung? "Viele denken, es fällt mir leicht, aber das ist falsch, es tut unfassbar weh, ich kann gar nicht glücklicher sein", ließ er die Zuschauer wissen. Das anstrengende Training zahle sich aus: "Es ist verdammt hart, aber es macht unfassbar viel Spaß."

Philipp Boy, ehemaliger Kunstturner

Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, "Let's Dance"-Jury

Philipp Boy und Patricija Ionel bei "Let's Dance"

