Sind Philipp Boy und Patricija das "Let's Dance"-Traumpaar?

Passen Philipp Boy (35) und seine Tanzpartnerin Patricija Ionel (28) etwa optisch perfekt zusammen? Bei Let's Dance schwingt der Profiturner zusammen mit der gebürtigen Litauerin das Tanzbein. In der zweiten Show am vergangenen Freitag versuchten die beiden sich an einem Wiener Walzer. Doch neben ihren Tanzkünsten fiel der Jury vor allem die Optik der beiden auf. Für Joachim Llambi (58) und Co. scheinen Philipp und Patricija das perfekte Paar zu sein!

Am Freitag schien Joachim bei "Let's Dance" regelrecht ins Schwärmen zu geraten. Nachdem Philipp und Patricija auf dem Parkett einen eleganten Walzer hingelegt hatten, betonte der ehemalige Profitänzer, wie toll die beiden zusammenpassen. "Ich freue mich darauf, wenn ihr mal Latein tanzt, meine ich ernst – aber das hier war auch schon gut! Ihr seid halt auch optisch das perfekte Paar", freute sich der 58-Jährige. Und auch Moderator Daniel Hartwich (44) meinte: “RTL sollte Barbie- und Ken-Puppen von euch rausbringen, dann verdienen wir Milliarden!”

Auch seine Tanzkünste lobten die Juroren. Auch wenn er sich noch verbessern könnte, habe er Potenzial. Seine Partnerin Patricija sah das in den Vorbereitungen noch anders. "Ich habe mir das auch ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte, Philipp kann alles", meinte sie im Training. Der 35-Jährige müsse vor allem an seiner Haltung arbeiten.

Getty Images Philipp Boy im Januar 2019 in Berlin

Instagram / bellatricija Patricija Ionel, "Let's Dance"-Profitänzerin

RTL Philipp Boy, "Let's Dance"-Kandidat 2023

