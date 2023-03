Beim Shooting: Katerina Gottesleben erlitt Fehlgeburt

Katerina Gottesleben spricht offen über eine schwere Zeit in ihrem Leben. Seit Jahren ist die Blondine als erfolgreiches Model unterwegs. Auf Social Media gewährt sie ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihren Alltag und nimmt sie virtuell zu dem ein oder anderen Fotoshooting mit. Jetzt meldete sie sich aber mit einem ersten Thema bei ihren Followern: Katerina verlor ihre Zwillinge während eines Fotoshootings.

Das machte sie jetzt auf ihrem Instagram-Account publik: "An diesem Shootingtag verlor ich meine eineiigen Zwillinge. [...] Ich hatte schon den ersten Schock überwunden, dass es zwei sind und hatte angefangen, mich sehr auf sie zu freuen", beginnt Katerina unter einigen Bildern, die während des Shootings entstanden. "Die Blutung fing schon beim Job an. Am nächsten Morgen beim Frauenarzt gab es eine traurige Nachricht und eine Überweisung zur Ausschabung. So ist es nun einmal", offenbart sie dann.

Katerina wollte aus ihrem Schicksalsschlag "etwas Positives" machen und verreiste mit ihrem damals siebenjährigen Sohn Max: "Was das Allerwichtigste für mich war, war die Gewissheit, dass ich nichts falsch gemacht habe. [....] Und dass ich mich auch am Leben erfreuen darf. Das hab ich auch getan." Sechs Wochen später erfuhr Katerina dann, dass sie mit ihrer Tochter Sophia schwanger ist.

Instagram / katerina_gottesleben Katerina Gottesleben im Februar 2023

Instagram / katerina_gottesleben Katerina Gottesleben im Juli 2022

Instagram / katerina_gottesleben Katerina Gottesleben und ihre Familie im Dezember 2022

