Cardi B lässt sich Namen ihres Sohnes ins Gesicht tätowieren

Cardi Bs (30) Mutterliebe geht unter die Haut! Vor vier Jahren krönten die Rapperin und ihr Mann Offset (30) ihre Liebe mit ihrer Tochter Kulture Kai (4). Ein Jahr später machten weitere wundervolle Neuigkeiten die Runde: Cardi ist erneut schwanger! Mit Söhnchen Wave Set Cephus (1) wurde das Familienglück 2021 dann komplett. Seitdem genießt die "Bodak Yellow"-Interpretin ihr Leben als Mama in vollen Zügen. Jetzt ließ sich Cardi sogar ein Tattoo für ihren Sohn stechen!

In einer Story auf Instagram präsentierte die 30-Jährige am vergangenen Donnerstag ihre neue Tätowierung: Entlang des Kiefers schmückt nun der Name ihres Jüngsten in rot-braunen Buchstaben Cardis Haut. Das Tattoo hatte sie aber seit Längerem geplant: Bereits Anfang des Jahres verkündete die Musikerin auf Twitter, dass sie sich den Namen ihres Sohnes tätowieren lassen möchte! "Ich möchte es wirklich, wirklich tun", schrieb sie damals.

Aber auch den Namen ihres Mannes ließ sich Cardi auf der Haut verewigen: Auf der Rückseite ihres Oberschenkels, knapp über der Kniekehle, prangt seit rund drei Jahren in Schreibschrift der Name des Musikers! “Ich kann es nicht erwarten, nach Hause zu kommen!”, kommentierte daraufhin der 30-Jährige, nachdem Cardi ein Bild des Tattoos auf Instagram postete.

Instagram / iamcardib Cardi B, Sängerin

Instagram / iamcardib Cardi B und Offset mit ihren Kindern Kulture und Wave

Getty Images Cardi B und Offset

