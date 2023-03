Newcomerin Nina Chuba erobert die Charts mit erstem Album!

Nina Chuba kann sich selbst auf die Schulter klopfen! Die Rapperin hat sich in nur kurzer Zeit einen Namen in der Musikszene gemacht: Durch ihren Song "Feminello" wurde sie 2022 bekannt. Daraufhin veröffentlichte sie den Track "Wildberry Lillet", der nicht nur im Netz große Wellen schlug: Sie landete damit auf der Nummer eins der deutschen Singlecharts und räumte zusätzlich noch eine 1Live Krone ab. Nun darf die Newcomerin einen weiteren Erfolg feiern: Nina erreichte mit ihrem Album "Glas" die Nummer eins der deutschen Albumcharts!

Für die Fans hatte das Warten nun ein Ende: Am 24. Februar erschien ihr Debütalbum. Binnen einer Woche kletterte es die Charts weit nach oben und reihte sich letztendlich auf dem ersten Platz ein. Auch auf der Streaming-Plattform Spotify wurde es so oft gehört, dass "Glas" den sechsten Platz der globalen Spotifycharts einnahm. "Ich freue mich so sehr […]. Mein Album 'Glas', mein allererstes Album, ist einfach diese Woche das Nummer-eins-Album. Ich freue mich so unfassbar doll", teilte die 24-Jährige ihr Glück in ihrer Instagram-Story und bedankte sich bei ihren Fans.

Doch wie ist Nina eigentlich auf den Namen ihres Albums gekommen? "Der Titel passt einfach perfekt. Glas steht für etwas Starkes, Beständiges und Glänzendes. Gleichzeitig hat es auch etwas Transparentes und Zerbrechliches", geht aus einer Pressemitteilung hervor. "Alles Attribute, mit denen ich mich gut identifizieren kann", hatte die Musikerin ihre Wahl begründet.

Instagram / ninachuba Nina Chuba im Februar 2023

Instagram / ninachuba Nina Chuba, Rapperin

Instagram / ninachuba Nina Chuba im August 2022

