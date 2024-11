Liebesgerüchte: Sind Nina Chuba und Emil Reinke ein Paar?

Mit ihren Hits wie "Wildberry Lillet" und "Glatteis" ging Nina Chuba (26) in den vergangenen zwei Jahren völlig durch die Decke. Nun sorgt die Rapperin aber nicht mit ihrer Musik für Schlagzeilen, sondern mit Gerüchten um ihr Liebesleben. Nina soll mit niemand Geringerem als Emil Reinke (34) – dem Sohn des Rammstein-Gitarristen Paul Landers anbandeln. "Ich glaube auch, dass da was zwischen den beiden geht, auch wenn nicht ganz klar ist, ob sie wirklich offiziell zusammen sind", will Bild von einer Freundin der "Neben mir"-Interpretin erfahren haben.

Vergangenes Wochenende besuchte die junge Musikerin ein Konzert von "Twocolors" – dem Electropop-Duo des Rockstar-Sprösslings. Das Event dokumentierte die 26-Jährige sogar in ihrer Social-Media-Story. Bei einem Blick auf die Profile der beiden jungen Künstler gibt es ebenfalls einige Übereinstimmungen: Die zwei liken nicht nur regelmäßig gegenseitig ihre Beiträge, beide reisten in den vergangenen Monaten auch zweimal an die gleichen Orte – sowohl Nina als auch Emil verbrachten zur gleichen Zeit Urlaube in Mexiko und Südafrika. Teilweise ähnelten sich sogar die Fotos, die die Musiktalente teilten. Ob an den Gerüchten etwas dran ist, wurde auf Nachfragen des Nachrichtenportals weder bestätigt noch dementiert.

Frisch soll die Bekanntschaft zwischen Nina und Emil aber nicht sein. "Sie kennen sich schon Ewigkeiten aus ihrer Serien-Bubble", plauderte die Informantin weiter aus. Beide wurden schon als Kinder zu ARD-Stars – Nina spielte in der Kinderserie "Die Pfefferkörner", der 34-Jährige übernahm die Rolle des Serienbruders von Josefine Preuß (38) in "Türkisch für Anfänger". Ihr Liebesleben hängte Nina in den vergangenen Jahren nicht an die große Glocke. In einem Interview mit RTL verriet die Künstlerin jedoch, dass sie sich gut vorstellen könnte, eines Tages eine Familie zu gründen.

Getty Images Emil Reinke und Pierre-Angelo Papaccio, Musiker-Duo twocolors

Instagram / ninachuba Nina Chuba im April 2024

