Nina Chuba kämpft sich in die Top-drei der Single-Charts

Nina Chuba (26), Sängerin und ehemalige Schauspielerin, hat mit ihrem neuesten Hit "Wenn das Liebe ist" einen beeindruckenden Einstieg in die offiziellen deutschen Single-Charts hingelegt. Wie GfK Entertainment ermittelte, eroberte die Künstlerin direkt den zweiten Platz und reiht sich damit gleich hinter den US-Sänger Alex Warren (24) ein, dessen Song "Ordinary" auf Platz eins landete. Auf dem dritten Platz befindet sich das Duo Pashanim & Ceren mit ihrem Titel "Shabab(e)s im VIP".

Alex kann derweil auf zwölf Wochen in den Top Ten zurückblicken, bevor er nun endlich den Spitzenplatz erklomm. Für Nina ist der Erfolg von "Wenn das Liebe ist" ein weiteres Highlight in einer Karriere, die in den letzten Jahren an Fahrt aufgenommen hat. Unter den übrigen Chartteilnehmern fanden sich ebenfalls prominente Künstlerinnen wie Sarah Connor (44), die mit "Freigeistin" Platz drei in den Album-Charts sichern konnte und Taylor Swift (35), deren Album "Reputation" einen bemerkenswerten Sprung von Platz 64 auf 11 verzeichnete.

Nina ist in ihrer Kindheit als junge Schauspielerin bekannt geworden. Im Alter von sieben Jahren übernahm die gebürtige Schleswig-Holsteinerin ihre erste Rolle. Sie spielte in der beliebten deutschen Kinder- und Jugendserie "Die Pfefferkörner" die Rolle der jungen Ermittlerin Marie Krogmann. In den Jahren darauf folgten weitere Rollenbesetzungen, wie unter anderem in "Notruf Hafenkante" oder Das Traumschiff. In den vergangenen Jahren entpuppte sie sich jedoch vom Kinderschauspielstar zu einer erfolgreichen Pop-Sängerin. Ihr Sommerhit "Wildberry Lillet" erreichte 2022 Platz eins der deutschen Single-Charts.

