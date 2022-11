Erfolg nach TikTok-Hype: Nina Chuba ist total überwältigt

Nina Chuba ist auf der absoluten Überholspur! Die Musikerin hatte in den vergangenen Monaten einen musikalischen Raketenstart hingelegt. Mit ihrem Song "Feminello" wurde sie berühmt – spätestens seit dem TikTok-Hit "Wildberry Lillet" kennen die junge Hamburgerin aber Millionen von Menschen. Auch ein Album hat die Newcomerin aktuell auf dem Markt. Promiflash hat bei Nina nachgehakt: Rechnete sie selbst mit diesem Erfolg?

Bei den MTV Europe Music Awards traf Promiflash die 24-Jährige zum Interview. Nina machte ganz klar: Für sie kam der Erfolg ebenfalls überraschend! "Es ist unfassbar, ich hätte nie gedacht, dass es irgendwann mal so sein wird", gab die Sängerin zu und ergänzte: "Ich habe Musik gemacht mit der Prämisse, dass ich damit Geld verdienen kann und irgendwie einen Job haben kann, den ich gerne habe. Es ist toll, dass es so leicht ist und so viele Leute so positiv reagieren!"

Ihre Single "Wildberry Lillet" hatte Nina gleich zweimal veröffentlicht – das zweite Mal sogar als Duett mit der preisgekrönten Rapperin Juju (29). Gegenüber Promiflash verriet Nina, wie es dazu gekommen war: "Ich habe sie gefragt und sie hat ja gesagt. Das war wunderbar!"

Instagram / ninachuba Nina Chuba, Musikerin

Getty Images Nina Chuba bei den MTV Europe Music Awards 2022

Sony Music Nina Chuba und Juju

