Genaue Vorstellungen: Möchte Nina Chuba mal Kinder haben?

Sie scheint konkrete Pläne zu haben. Beruflich läuft es für Nina Chuba ziemlich rund. Mit Songs wie "Wildberry Lillet" stürmte die Sängerin die Charts. Für ihre Musik konnte sie zudem schon diverse Preise einheimsen. Doch was wünscht sich die Berlinerin für ihre private Zukunft? Nina plaudert nun offen über ihre Pläne – und verrät dabei auch, ob sie sich zukünftig Kinder vorstellen könnte.

Im Interview mit RTL wird die "Mangos Mit Chili"-Interpretin gefragt, wie sie sich ihr Leben in zehn Jahren vorstellt. "Hoffentlich mit einer Familie und ich will irgendwo an einem See wohnen", antwortet sie daraufhin lächelnd.Es scheint also, als könnten sich Fans zukünftig auf Nachwuchs bei der 25-Jährigen freuen. Einen wichtigen Wunsch hat die ehemalige "Die Pfefferkörner"-Darstellerin auch noch. "Ich hätte gerne ein Trampolin", erzählt sie.

Bevor sich Nina dem Thema Familienplanung widmen kann, stehenim nächsten Jahr erst mal einige Live-Auftritte für sie an. Neben einer Tour im Frühjahr wird die "Ich hass dich"-Interpretin auch einige Open-Air-Shows im Sommer spielen.

Anzeige

Getty Images Nina Chuba bei dem Bunte New Faces Award Music 2022

Anzeige

Getty Images Nina Chuba bei den MTV Europe Music Awards 2022

Anzeige

Getty Images Nina Chuba, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de