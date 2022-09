TikTok-Hit: Nina Chuba remixt "Wildberry Lillet" mit Juju!

Nina Chuba klettert auf der Karriereleiter immer weiter nach oben! Seit diesem Jahr laufen die Songs der jungen Musikerin im Radio rauf und runter. Mit "Feminello" eroberte die 23-Jährige zunächst die Charts – ihr Track "Wildberry Lillet" schlug dann jedoch ein wie eine Bombe. Auf TikTok ist das Lied bereits ein viraler Hit. Jetzt brachte Nina den Ohrwurm als Remix raus – und zwar mit Mega-Star Juju (29)!

Nachdem "Wildberry Lillet" es schon auf das Siegerplätzchen der Deutschen Charts geschafft hatte, holte sich Nina Juju ins Boot – und veröffentlichte am Freitag nun den Remix. Auf YouTube hat das zugehörige Musikvideo bereits über 120.000 Aufrufe und in den Kommentaren drücken die Fans ihre Begeisterung aus: "Das Feature, von dem wir nicht wussten, dass wir es brauchen", freute sich ein User. Andere betrachteten vor allem Ninas steile Karriere: "2021 angefangen, auf Deutsch zu releasen, seitdem Features mit Kummer und Provinz, die Tournee, die Konzerte, die Festivalauftritte und jetzt einen Remix mit Juju. In einem Jahr mehr erreicht als manche im ganzen Leben!"

Tatsächlich steht Nina schon seit ihrer Kindheit in der Öffentlichkeit. Mit acht Jahren stand sie erstmals für "Die Pfefferkörner" vor der Kamera und spielte anschließend noch in einigen deutschen Serien mit. Auf Social Media ist sie inzwischen ein echter Star: 139.000 Menschen folgen ihr auf Instagram, auf TikTok sind es sogar über 450.000 Follower und über zehn Millionen Likes.

Getty Images Nina Chuba bei dem Bunte New Faces Award Music 2022

Getty Images Juju, Rapperin

Instagram / ninachuba Nina Chuba, Musikerin

