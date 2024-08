Nina Chuba hatte schon mit neun Jahren einen Zusammenbruch

Nina Chuba (25) war schon als Kind im Showgeschäft aktiv. Bereits mit sieben Jahren stand die "Wildberry Lillet"-Sängerin für die ARD-Kinderserie "Die Pfefferkörner" vor der Kamera. Doch während dieser Zeit erlebte sie bereits ihren ersten Nervenzusammenbruch. In Stefanie Giesingers (28) Podcast "G Spot" erzählt die Rapperin, dass sie am Set einen Breakdown hatte – daran könne sie sich aber nicht mehr erinnern. "Wahrscheinlich habe ich das irgendwie verdrängt. War irgendwie zu viel für ein Kind", gibt Nina ehrlich zu.

Ihre Kindheit am Fernsehset beschreibt die 25-Jährige als intensiv, schön, aber auch anstrengend. "Es war sehr viel Arbeit, über viele Monate. Auch immer in den Ferien", erklärt sie. Mit neun Jahren wurde ihr dann alles zu viel: "Es kam noch dazu, dass ich auch in der Schule eine Zeit lang gehänselt wurde. Dann hatte ich einen Moment am Set, wo ich einfach nicht mehr konnte und mich in meinem Wagen eingeschlossen habe und einfach nur geschlafen habe." Obwohl sie für weitere Staffeln der Serie angefragt wurde, entschied ihre Mutter daraufhin, dass eine Auszeit das Beste für sie wäre. "Ich habe eine Pause gebraucht und auch mal wieder Ferien und Kindsein", erklärt die Musikerin.

Von 2008 bis 2010 verkörperte Nina bei "Die Pfefferkörner" die Rolle der Marie Krogmann. Danach spielte sie weitere Rollen, etwa bei Das Traumschiff oder "Notruf Hafenkante". Mittlerweile ist sie den meisten wohl nicht mehr als Schauspielerin, sondern als Sängerin bekannt. Damit hat sie auch ziemlich Erfolg: Sie heimste etwa drei 1Live-Kronen ein und ihr Song "Wildberry Lillet" landete auf Platz eins der deutschen Single-Charts.

