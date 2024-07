Deshalb überwindet Nina Chuba ihre Angst vorm Autofahren

Nina Chuba stellt sich ihren Ängsten! Regelmäßig steht die "Wildberry Lillet"-Interpretin vor Tausenden von Zuschauern auf der Bühne. Angst hat die Sängerin dabei keine – dafür aber beim Autofahren, wie Nina jetzt gegenüber der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg gesteht. Die Musikerin habe zwar schon seit einigen Jahren ihren Führerschein. Das Fahren stelle sie aber trotzdem vor Herausforderungen: "Ich weiß ja, wie ein Auto funktioniert, aber weil ich mir selber nicht so vertraut habe [und] in meine Reaktionen, habe ich es mir immer nicht so zugetraut."

Vor wenigen Monaten fasste Nina dann den Entschluss, an ihrer Angst vorm Autofahren zu arbeiten. "Ich habe es mir vorgenommen, und wenn ich mir was vornehme, dann muss ich es leider auch machen", scherzt die 25-Jährige im Gespräch mit der Zeitung. Damit hatte die Musikerin offenbar Erfolg, denn mittlerweile hat Nina ihre Angst zu großen Teilen überwunden. Statt auf einen Fahrer angewiesen zu sein, wollte die Sängerin lieber ihr eigenes Ding machen: "Ich wollte eine unabhängige Frau werden. Deswegen, das ist der Weg dahin."

Ihre mentalen Probleme und Ängste machte Nina schon einmal zum Thema. Vor wenigen Wochen begeisterte die Sängerin ihre Fans mit einem emotionalen Song auf TikTok. "Alles, was glücklich macht, alles, was ich immer wollte, das habe ich. Manchmal geht bei mir die Sonne nicht auf, ich habe Albträume bei Tageslicht", singt die einstige Schauspielerin. Mit dem weiteren Liedtext gesteht sie: "Seitdem, was im letzten Jahr war, weiß ich ganz genau, was gemeint ist, wenn jemand von Panik spricht. Grünes Gras, blauer Himmel, aber bei mir alles schwarz [...]".

Getty Images Nina Chuba, Sängerin

Instagram / ninachuba Nina Chuba, Sängerin

