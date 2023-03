"Verkorkst": Anne Wünsche kann nur schwer Bindungen aufbauen

Anne Wünsche (31) hat nur wenige, aber dafür gute Freunde. Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin teilt mit ihrer Community nicht nur unterhaltsamen Content wie schmackhafte Kochvideos oder lustige Comedyclips – die Blondine nimmt ihre Fans auch gelegentlich mit in den Alltag mit ihren drei Kids. Nun kam Anne auf ein sehr persönliches Thema zu sprechen und verriet, dass sie sich mit Freundschaften schwertue.

"Ich bin superschwierig, was Freundschaften angeht, weil ich kaum jemanden an mich ranlasse. Ich kann sehr viel Privates erzählen, ich habe damit gar kein Problem, [...] aber ich kann ganz schwierig eine Bindung aufbauen", plauderte Anne in ihrer Instagram-Story aus und offenbarte, dass sie deshalb auch nur relativ wenig Menschen in ihr Herz geschlossen habe.

"Bin bisschen verkorkst nach all den Erfahrungen der letzten Jahre", fuhr die dreifache Mutter fort und ergänzte, dass sie Leute nicht mehr so schnell an sich ranlassen werde und generell nicht mehr so ein großes Interesse an Freundschaften habe.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Laiendarstellerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Januar 2023

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Oktober 2022

