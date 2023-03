Wegen Live-Therapie: Eric Sindermann ist genervt von Kritik

Eric Sindermann (34) macht momentan eine schwere Zeit durch. Die letzte Beziehung des Realitystars ging schon einen Monat, nachdem er sie öffentlich gemacht hatte, in die Brüche. Der einstige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat soll seiner Ex-Freundin kaum Luft zum Atmen gegeben haben. Diese Kritik nahm er sich zu Herzen und will nun mithilfe einer Therapie an sich arbeiten – und dabei möchte seine Fans live mitnehmen. Dafür bekam der Influencer aber nun ordentlich Gegenwind!

Die Fans des 34-Jährigen empfahlen ihm, sich professionelle Hilfe zu holen. Nun kritisieren diese aber seinen öffentlichen Umgang mit dem Thema. Eric versteht seine Follower nicht und machte seinem Ärger auf Instagram Luft: "Ich beschäftige mich diese Woche mit mir endlich mal. Auch auf Anraten von euch und dann kommen da so viele schlechte Nachrichten. Also manchmal frage ich mich: 'Was wollt ihr eigentlich?'" Der Berliner wolle anderen Leuten, die ähnliches erleben, Mut machen: "Seid doch froh, dass ich auch mal auf wichtige schwere Themen, die es auch im Leben gibt, aufmerksam mache. Durch die Aktion diese Woche habe ich gezeigt, dass man sich nicht schämen soll, wenn es einem vielleicht mal nicht so gut geht oder wenn man an sich arbeiten will."

Erst vor wenigen Tagen erkundigte Dr. Sindsen sich bei seinen Followern nach professioneller Hilfe. "Kennt jemand zufällig ein paar gute Therapeuten – beziehungsweise einen Therapeuten, der einem Tipps gibt, wie man eine Beziehung führt?", hatte er im Netz gefragt.

Action Press / Wehnert, Matthias Josephine Lehmann und Eric Sindermann beim Mates Date Influencer Event auf der Berlin Fashion Week

AEDT / ActionPress Eric Sindermann, Februar 2022

Future Image / ActionPress Eric Sindermann, Reality-TV-Star

