Nach Trennung: Eric Sindermann will Therapie live übertragen

Eric Sindermann (34) will sich helfen lassen. Der einstige Sommerhaus der Stars-Teilnehmer hatte vor einigen Wochen mit großem Liebeskummer zu kämpfen. Der Grund: Nach einer kurzen Beziehung mit Josephine Lehmann gaben die zwei am Valentinstag überraschend ihr Liebes-Aus bekannt. Die Beziehung der beiden hielt nur einige Wochen – der Realitystar soll seiner Ex-Freundin kaum Luft zum Atmen gegeben haben. Dies will Eric nun ändern und seine Community live dabeihaben!

Auf Anraten seiner Follower wird sich der 34-Jährige tatsächlich in Therapie begeben und seine vergangenen Partnerschaften hinterfragen. "Ich werde die komplette Woche dafür nutzen, um gewisse Probleme von mir aufzuarbeiten", verkündete Eric in seiner Instagram-Story. "Und weil ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt, wird alles, was diese Woche passiert, 20 Uhr live hier auf Instagram ausgetragen", kündigte er an.

Eric betonte, dass er sich und sein Verhalten künftig ändern wolle. "Ich hoffe dadurch, dass ich vielleicht in der nächsten Beziehung einige Fehler nicht mache", zeigte er sich via Instagram-Story einsichtig. Der Dank gilt seinen treuen und besorgten Fans: "Deswegen bin ich euch allen dankbar, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt."

Anzeige

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / josi.lmnn Josephine Lehmann und Eric Sindermann, Januar 2023

Anzeige

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de