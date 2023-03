Beim zweiten Date: Riley Keough war sich ihrer Liebe sicher!

Riley Keough (33) hat es kommen sehen! Die Enkelin von Elvis Presley (✝42) wurde im vergangenen Jahr zum ersten Mal Mutter. Mit dem Vater ihres Kindes, Ben Smith-Peterson, ist die Beauty seit über acht Jahren zusammen. Die beiden heirateten 2015, nachdem sie sich bei den Dreharbeiten zu "Mad Max: Fury Road" kennengelernt hatten. Dass der australische Stuntman Rileys Mann fürs Leben ist, war für die Schauspielerin sehr schnell klar!

"Als ich meinen Mann kennenlernte, kam er bei unserem zweiten Date aus der Tankstelle und ich dachte: 'Ich werde ihn heiraten und Kinder mit ihm haben'", gesteht die 33-Jährige in der "The Late Show with Stephen Colbert". Obwohl das Paar noch nicht Mal "Ich liebe dich" zueinander gesagt hatten, war sich die "Zola"-Darstellerin ihrer Liebe bereits sicher. Erzählt habe sie ihrer damaligen Bekanntschaft nichts von all dem: "Wenn ich es ihm damals gleich gesagt hätte, dann hätte er mich wahrscheinlich an der Tankstelle sitzen lassen", scherzt die frischgebackene Mama.

Mitte Januar 2023 verstarb Lisa Marie Presley (✝54), die Mutter von Riley, überraschend. Wie TMZ berichtet hatte, wurde die "The Girlfriend Experience"-Darstellerin nach der Beisetzung ihrer Mama erstmals mit ihrem Nachwuchs in der Öffentlichkeit gesichtet: Die gebürtige Kalifornierin wurde beim Aussteigen aus ihrem Privatjet am Van Nuys Flughafen mit Baby auf dem Arm gesehen.

