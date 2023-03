Das sind die großen Favoriten der Oscar-Verleihung 2023!

In einer Woche werden die Oscars zum 95. Mal verliehen. Und die Liste der Favoriten ist lang. In der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" gilt aber vor allem Schauspieler Austin Butler (31) als Spitzenreiter. Er spielt den legendären Sänger Elvis Presley (✝42) im Biopic "Elvis". Aber auch Hollywoodstar Brendan Fraser (54) soll ihm dicht auf den Fersen sein. Mit seiner Darstellung im Drama "The Whale" berührte er bereits die Fans und die Kritiker gleichermaßen. Chancen auf den Oscar in der Kategorie "Bester Film" hat in diesem Jahr aber auch der Netflix-Streifen "Im Westen nichts Neues". Das ist das erste Mal, dass eine deutsche Produktion in dieser wichtigen Rubrik nominiert ist.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de