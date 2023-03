So hat sich Gigi Birofios Leben seit dem Dschungel verändert

Für Luigi Birofio (23) geht es steil bergauf! Der Reality-TV-Star war in der diesjährigen Staffel vom Dschungelcamp zu sehen. Zunächst spaltete der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat die Meinungen der Zuschauer, doch im Laufe der Zeit schlossen den etwas verpeilten Italiener viele Fans ins Herz. Doch was hat sich in Gigis Leben seit seiner Dschungelcamp-Teilnahme getan? Das verriet er im Interview mit Promiflash.

"Zuerst war ich der Cousin von Justin Bieber (29), jetzt bin ich der Cousin von Brad Pitt (59). Karrieretechnisch ist krass viel passiert", fasste Gigi in seinen Worten zusammen, was bei ihm nach dem Dschungelcamp los war und immer noch ist. In der Show belegte der 23-Jährige den zweiten Platz. Seine Mitcamperin Djamila Rowe (55) wurde Dschungelkönigin.

Doch nicht nur beruflich läuft bei Gigi aktuell alles rund. Privat ist er ganz glücklich an Dana Feist vergeben. "Es ist feurig, die Liebe ist da. Es ist wunderschön, wie ein Märchen. Ich kann sagen, momentan ist das die Frau meines Lebens", schwärmte er im Promiflash-Interview von seiner Freundin.

RTL / Stefan Thoyah Djamila Rowe und Gigi Birofio im Dschungelcamp, 2023

RTL Luigi Birofio im Dschungelcamp 2023

Action Press / AEDT Dana Feist und Gigi Birofio bei der "Too Hot To Handle: Germany"- Realease-Party, Februar 2023

