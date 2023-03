Ab nach Malle? Serkan Yavuz wäre bereit fürs Auswandern!

Serkan Yavuz (29) hat wohl die Nase voll von Deutschland! Gemeinsam mit seiner Partnerin Samira Klampfl (29) und Töchterchen Nova führt der Reality-TV-Star ein gutbürgerliches Leben – sie wohnen in einem Reihenhaus mit Garten im bayerischen Regensburg. Aber wollen sie dort für immer bleiben? Immerhin ziehen immer mehr Influencer-Familien wie Sarah (31) und Dominic Harrison (31) ins Ausland. Auch für Serkan käme Auswandern definitiv infrage!

Das enthüllt er jetzt in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram: "Ich sage dir ehrlich, ich war auch immer so: 'Ne, Deutschland brauche ich – auch mit seiner Kälte und den nervigen Menschen'", beginnt Serkan. "Aber, das geht mir nur noch auf den Sack. Mittlerweile wäre ich so hart bereit für Spanien/Mallorca." Doch wieso ausgerechnet Malle? "Ich habe echt nur Positives gehört und das wäre für mich auch akzeptabel: Du bist sofort in zwei Stunden in Deutschland, wenn was ist und man hat gutes Wetter, positive Menschen... 90 Prozent lieben das Leben dort und das fühle ich."

Doch Auswandern scheint Plan B für Serkan und seine Familie zu sein. Plan A ist wohl: selbst ein Haus bauen! "Ich fange gerade an, alles zusammenzusuchen für den Bau eines Hauses beim Grundstück meines Elternhauses. Habe das Okay tatsächlich erst vor zwei Wochen bekommen", berichtet der Influencer nun. Aber das Ganze sei ein absolutes Mammutprojekt – und habe ihn schon jede Menge Nerven gekostet.

