Eigenes Nest: Serkan Yavuz und Samira wollen ein Haus bauen

Serkan Yavuz (29) und Samira Klampfl (29) haben große Pläne! Die TV-Bekanntheiten lernten sich in dem Datingformat Bachelor in Paradise kennen und lieben. Neun Monate später durften Serkan und Samira ihre gemeinsame Tochter Nova Skye Sya auf der Welt begrüßen. Seitdem zeigen sie regelmäßig im Netz, wie glücklich mit ihrem Leben zu dritt sind. Doch für das perfekte Familienglück scheint noch eine Sache zu fehlen: Ein Eigenheim!

Während eines Q&As auf Instagram wollte ein Follower wissen, ob das Paar vorhat, sich ein Haus zu bauen oder zu kaufen. Dabei gab Serkan preis, dass ein Eigenheim bereits in Planung ist: "Ich fange gerade an, alles für den Bau eines Hauses beim Grundstück bei unserem Elternhaus zusammenzusuchen. [Ich] habe das Go tatsächlich erst vor zwei Wochen bekommen."

Die Planung gestalte sich aber schwieriger als gedacht, wie Serkan ebenfalls verriet: "Diese ganze Geschichte bis ich das Go von meinem Vater bekommen habe, [...] hat auch viel Leid und Schmerz mit sich gezogen – also es ist alles superkompliziert." Für den 29-Jährige für der Hausbau "eine krasse Lebensaufgabe". Allerdings ist er noch nicht bereit, "die ganze Geschichte" zu erzählen.

Anzeige

Instagram / serkan___yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz

Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Samira Klampfl, Realitystars

Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de