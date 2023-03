Anna Adamyan bekommt süßen Baby-Kalender von ihrer Mutter

Anna Adamyan (26) hat allen Grund zur Freude. Im vergangenen Dezember hatte die ehemalige GNTM-Kandidatin die freudige Nachricht mit ihren Fans geteilt, dass ihr Liebster Sargis (29) und sie gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Seitdem teilt sie auch immer wieder Einblicke in ihren Alltag. Inzwischen ist die Influencerin schon in der 19. Schwangerschaftswoche angelangt. Nun verriet Anna, dass ihre Mama ihr einen Countdown-Kalender bis zur Geburt gebastelt hat.

In ihrer Instagram-Story teilte die 26-Jährige nun einige Aufnahmen der Überraschung, über die sich die dunkelhaarige Beauty auch sehr gefreut zu haben scheint. Wie einer beigelegten Karte ihrer Mutter zu entnehmen ist, darf Anna zum Wochenwechsel jeweils eines der kleinen Päckchen auspacken. "So schön. Ich bin wirklich unendlich dankbar für so ein tolles Umfeld und meine Familie", schwärmte die Schwangere. Anschließend packte sie dann auch gleich noch eines der Geschenke aus: Anna durfte sich über zwei Fruchtsauger für ihren Sohn freuen.

Bei einigen Abonnenten kam dieses Präsent allerdings nicht gut an. So erreichten Anna im Anschluss Nachrichten, in denen die User berichteten, dass sie die Kauspielzeuge unsinnig fänden. "Ich möchte mich über die Geschenke, die ich kriege, freuen. Und diese Freude zu nehmen, finde ich echt unnötig", schilderte die Mama in spe. Nach all den schweren Jahren freue sie sich einfach überhaupt, Kleinigkeiten für ihr Baby geschenkt zu bekommen.

Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Model

Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna Adamyans Countdown-Kalender bis zur Geburt

Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de