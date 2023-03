"Hin und weg": Model Anna Adamyan spürt ihr Baby im Bauch!

Langsam wird es ernst bei Anna Adamyan (26). Die Beauty erlitt im Dezember 2021 ihre zweite Fehlgeburt. Außerdem ist sie von der Unterleibskrankheit Endometriose betroffen – die nicht nur mit erheblichen Schmerzen verbunden ist, sondern auch Schwangerschaften erschwert. Dennoch hat es geklappt! Im Dezember verkündeten sie und ihr Mann Sargis Adamyan (29): Es wächst ein Kind im Bauch der Schönheit. Und Annas Baby macht sich langsam bemerkbar!

Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin schreibt am Samstag in ihrer Instagram-Story: "Ich habe heute früh, als ich noch im Bett lag, deutlich etwas gespürt." Das scheint sie total überwältigt zu haben. "Ich bin immer noch hin und weg! Der kleine Mann darf das gerne öfter machen", freut sie sich.

Erst vor wenigen Tagen gab sie ihren Fans weitere Einblicke in ihre Schwangerschaft, als sie einen Clip mit dem Herzschlag des Kleinen teilte. Dazu schrieb sie: "Es ist echt das schönste Geräusch und direkt in der Sekunde, wo man den Herzschlag hört und sieht, war es all das die Jahre einfach wert."

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Model

Instagram /annaadamyan Anna Adamyan im Februar 2023

Instagram / sargis_adamyan Anna Adamyan mit ihrem Mann Sargis Adamyan

