"Große Neuigkeiten": Noch ein Kind für Comedian Nick Cannon?

Er sorgt für Gespanntheit bei seinen Fans! Comedian Nick Cannon (42) sorgte in vergangenen Jahren bereits für die ein oder anderen Baby-News. So durfte der Komiker im vergangenen Dezember sein bereits zwölftes Kind, die kleine Halo Marie, begrüßen. Fünf verschiedene Frauen trugen seinen Nachwuchs bisher aus, zuletzt das Model Alyssa Scott. Er deutet nun über Social Media an: Erwartet Nick sein bereits 13. Kind?

Via Instagram teilt der 42-Jährige einen Beitrag mit seinen Followern. Dieser enthält lediglich die Worte "Erwartet morgen große Neuigkeiten" und zwei Emojis – darunter eine Babyflasche. Vor Kurzem gab der Komiker bekannt, dass er eigentlich nicht noch mehr Kinder wolle. Doch weiterer Nachwuchs könne tatsächlich möglicherweise noch ausstehen, meinte er.

Sollte er künftig dann noch ein 13. Kind willkommen heißen, dürfe es sich auf einen lockeren Papa freuen, erklärte der Ex von Musik-Ikone Mariah Carey (53). Er äußerte, sein ultimatives Ziel als Vater sei es, seinem Nachwuchs eine vielversprechende Zukunft zu bieten: "Ich hoffe, meine Kids werden das tun, was sie wirklich wollen."

Getty Images Nick Cannon im Juni 2022 in Los Angeles

Instagram / bre_tiesi Nick Cannon und Bre Tiesi mit ihrem Sohn Legendary, Dezember 2022

Instagram / missbbell Die Kinder von Nick Cannon und Brittany Bell

