Nick Cannons zwölftes Kind: Alyssa Scott zeigt Baby Halo!

Nick Cannon (42) macht wirklich niedliche Babys! In den vergangenen Jahren machte der Comedian vor allem damit Schlagzeilen, dass er ein Kind nach dem nächsten zeugte. Mit den verschiedensten Frauen hat der Entertainer inzwischen stolze zwölf Sprösslinge. Zuletzt brachte Beauty Alyssa Scott am 14. Dezember ihre gemeinsame Tochter zur Welt. Auf neuen Fotos zeigt die Mama jetzt stolz ihr Baby Halo...

In ihrer Instagram-Story gab die Mutter ihren Fans nun ein Update zu ihrer Prinzessin: Auf diversen Aufnahmen sieht man die Kleine mal grimmig und mal entspannter in die Kamera blicken. Auf einem extra zauberhaften Schnappschuss liegt Halo in den Armen ihrer Mama – die liebevoll auf sie herab lächelt. Besonders süß: Auf allen Bildern trägt das Baby eine Haarschleife. In der Bildunterschrift schwärmte Alyssa hingerissen: "Schaut euch dieses Gesicht an!"

Die Schönheit geht offenbar total in ihrer Mutterrolle auf. Vor ein paar Wochen hatte Alyssa bereits Aufnahmen mit ihrer Tochter veröffentlicht und betont, wie glücklich sie sei, und dass sie sich jedes Mal freue, sobald Halo aufwacht – sodass sie wieder Zeit miteinander verbringen können. Wie gefallen euch die Bilder von der Kleinen? Stimmt ab!

Instagram / itsalyssaemm Alyssa Scott und ihre Tochter Halo

Instagram / itsalyssaemm Alyssa Scott und Nick Cannons Tochter Halo

Instagram / itsalyssaemm Alyssa Scotts Tochter Halo im Januar 2023

