Seit 1985 schreibt die kultige Serie Lindenstraße mit ihrem Konzept TV-Geschichte: Die Story rund um mehrere Münchner Familien fesselt die Zuschauer bis heute. Pünktlich zum 32. Geburtstag hakt Promiflash bei der Grease-Premiere in Duisburg mal bei den Darstellern nach: Welche drei Gründe machen die “Lindenstraße” so besonders? Serienurgestein Moritz A. Sachs (39) hat dafür eine simple Erklärung parat: "Sicherlich am Anfang das Format an sich, weil es das so noch nicht gab – eine Familiensendung, die wöchentlich, halbstündlich läuft."



