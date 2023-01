"Promi First Dates": Findet Liz Baffoe die große Liebe?

Jetzt möchte sie die große Liebe finden! Schauspielerin Liz Baffoe (53) ist den meisten wohl durch Schloss Einstein bekannt. In der Internats-Serie spielt sie aktuell die bei den Schülern beliebte Lehrerin Changa Miesbach – schon lange flimmert sie erfolgreich in verschiedenen Rollen über die deutschen Fernsehbildschirme. In der Liebe scheint es hingegen nicht so gut zu laufen. Das möchte sie jetzt ändern! Bei First Dates - Ein Tisch für zwei sucht Liz heute im TV die große Liebe.

"So ein Date hatte ich noch nie, bei dem man noch nicht mal wusste, wie sein Gegenüber heißt", plauderte die 53-Jährige in einem Interview mit der Bild-Zeitung aus. Vor lauter Aufregung habe sie nicht einmal gewusst, was sie anziehen soll. Seit etwa zwei Jahren geht die Schönheit jetzt ohne Partner an ihrer Seite durchs Leben. Das habe wohl vor allem damit zu tun, dass ihr Bruder 2021 plötzlich verstorben sei. "Das hat mich ziemlich aus der Bahn geworfen. [...] Jetzt bin ich aber bereit für eine neue Partnerschaft", äußerte sie ihre Gedanken.

Liz habe auch schon häufiger versucht, über die Dating-App Tinder den Partner fürs Leben zu finden, war jedoch nicht wirklich begeistert davon. "Ich fand das aber so doof, dass ich mich immer wieder an- und abgemeldet habe. Jetzt bin ich gesperrt", erzählte sie amüsiert.

Getty Images Liz Baffoe bei der "ZeroHungerRun Challenge" 2020

Getty Images Liz Baffoe bei der Premiere von "Moulin Rouge", 2022

Getty Images Liz Baffoe bei dem Europäischer Kulturpreis 2021

