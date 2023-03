"Prominent getrennt"-Treffen mit Marlisa: Fabio freute sich

Für Fabio De Pasquale war das Wiedersehen mit seiner Ex offenbar nicht nur unangenehm. Bei Prominent getrennt müssen Ex-Paare aus der deutschen Promiwelt zusammen um eine Siegprämie kämpfen. Doch das Aufeinandertreffen der Verflossenen läuft nicht immer friedlich ab. Oft steht noch jede Menge Unausgesprochenes zwischen den ehemaligen Paaren. So auch bei Fabio und seiner Ex Mrs.Marlisa. Aber Fabio verrät Promiflash, dass er sich trotzdem freute, Marlisa wiederzusehen.

Zwischen Fabio und Marlisa schien die Stimmung in der "Prominent getrennt"-Villa schnell zu kippen. Es wurde offensichtlich, dass die beiden sich nicht besonders gut verstehen. Doch der gebürtige Italiener freute sich offenbar auch über das Wiedersehen mit seiner früheren Partnerin. "Wir kennen uns leider sehr gut und wussten, dass es eskalieren wird. Nichtsdestotrotz muss ich ehrlich gestehen, dass es schön war, sie wiederzusehen", meint er gegenüber Promiflash. Anscheinend sind nach den drei Jahren Beziehung durchaus noch positive Gefühle übrig.

Allerdings schien vor allem Marlisa schon vor Beginn der Dreharbeiten Bedenken zu haben. "Ich hatte superviel Angst, auf Fabio zu treffen, weil ich wusste, wie es werden wird und ich seine böse Seite kenne", erklärte sie. Dennoch habe sie sich vorgenommen, ein freundschaftliches Verhältnis zu Fabio aufzubauen.

RTL Mrs.Marlisa und Fabio De Pasquale bei "Prominent getrennt"

RTL Mrs.Marlisa und Fabio, "Prominent getrennt"

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, "#CoupleChallenge"-Bekanntheit

