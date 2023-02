Mrs.Marlisa über Ex-Freund Fabio: "Er hat eine böse Seite"

Mrs.Marlisa hatte große Angst, ihn wiederzusehen! Temptation Island verließen sie und Fabio De Pasquale zwar gemeinsam, beendeten ihre offene Beziehung später aber doch. Seit Fabios Auszug aus der gemeinsamen Wohnung im vergangenen Frühling hatte das Ex-Paar gar keinen Kontakt zueinander. Trotzdem entschieden sie sich bei der kommenden Staffel Prominent getrennt anzutreten – aufgrund des Preisgelds. Ganz ohne Bedenken ist Marlisa jedoch nicht nach Afrika gereist!

"Ich hatte superviel Angst, auf Fabio zu treffen, weil ich nicht wusste, wie es werden wird und ich seine böse Seite kenne", gibt Marlisa gegenüber Promiflash zu. Er würde diese Art zwar selten zeigen, wisse aber genau, wie er seine Ex-Freundin bloßstellen könne. Sie war im Vorfeld besorgt, er könne sie blamieren. Trotzdem gibt sie zu: "Ich will versuchen, wenigstens eine Freundschaft aufzubauen."

Davon ist Fabio auch nicht abgeneigt, wie er Promiflash unabhängig von der Influencerin verrät: "Ich will eine potenzielle Freundschaft nicht ausschießen." Jedoch habe auch er Bedenken, was die Teilnahme bei "Prominent getrennt" angeht: "Meine Ex meckert sehr viel und versucht immer, mir zu sagen, was ich zu tun habe. So etwas hasse ich wie die Pest und das könnte ein riesengroßes Problem werden."

