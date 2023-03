Avril Lavigne küsst Tyga: Fans verstehen die Welt nicht mehr

Das kommt wohl so gar nicht gut an! Vor wenigen Wochen gab Avril Lavigne (38) überraschend die Trennung von ihrem einstigen Verlobten Mod Sun (35) bekannt. Nur wenige Tage zuvor hatte man die Sängerin bereits turtelnd mit dem Rapper Tyga (33) gesichtet. Und auch in den vergangenen Tagen waren die beiden Musiker immer wieder gemeinsam unterwegs und wurden nun sogar knutschend abgelichtet. Avrils Fans verstehen die Welt nicht mehr!

Auf Instagram machen die Fans der "Smile"-Interpretin ihrem Ärger Luft. "Warst du nicht gestern noch verlobt?", fragt eine Followerin die Musikerin unter einem ihrer Beiträge verblüfft. "Wenn man in seinen 40ern eine Midlife-Crisis hat", spottet ein anderer über die Neuigkeiten. Doch einige Fans halten auch zu ihrem Idol und gönnen Avril ihr Glück! "Das habe ich nicht kommen sehen, doch ich freue mich für sie!" oder "Solange sie glücklich sind", äußern sich die Nutzer.

Auch Avrils Ex-Verlobter wird vermutlich eher weniger begeistert von den aufgetauchten Bildern sein. Mod Sun hatte zunächst nämlich über einen Sprecher verkünden lassen, nichts von einer Trennung zu wissen. Mittlerweile bestätigte jedoch auch er geknickt das Liebes-Aus. "In nur einer Woche hat sich mein ganzes Leben komplett geändert", verkündete der Rapper im Netz.

Anzeige

Getty Images Avril Lavigne im März 2023

Anzeige

Getty Images Avril Lavigne, Sängerin

Anzeige

Getty Images Avril Lavigne und Mod Sun bei den MTV Video Music Awards 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de