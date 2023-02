Also doch: Mod Sun bestätigt die Trennung von Avril Lavigne

Nun ist es also doch traurige Gewissheit! Vor rund einer Woche gingen überraschende Neuigkeiten um die Welt: Avril Lavigne (38) und ihr Partner Mod Sun (35) sollen ihre Verlobung aufgelöst haben. Im vergangenen April war der Rapper ganz romantisch in Paris auf die Knie gegangen. Zunächst behauptete nur ein Insider, dass die beiden in Zukunft getrennte Wege gehen wollen. Jetzt bestätigt Mod Sun höchstpersönlich total geknickt: Er und Avril sind tatsächlich getrennt!

Via Instagram meldet sich der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Derek Ryan Smith heißt, mit emotionalen Worten bei seinen Followern. "In nur einer Woche hat sich mein ganzes Leben komplett verändert. Ich weiß einfach, dass es einen Plan für all das gibt. Ich werde meinen Kopf nicht in den Sand stecken und immer auf mein Herz hören. Auch wenn es sich kaputt anfühlt", lauten seine Worte, mit denen er die Trennung von Avril bestätigt.

Weiter bedankt sich Mod Sun in seinem Statement bei seinen Freunden und die Unterstützung seiner Fans, die er offenbar in den vergangenen Wochen genossen durfte. "Jeden Abend auf der Tour von Liebe umgeben zu sein, war ein absoluter Segen", schreibt er weiter und kündigt an, auch in Zukunft wieder schnell auf die Bühne zu wollen.

Getty Images Mod Sun und Avril Lavigne im April 2022

Instagram / avrillavigne Yungblud und Avril Lavigne im Oktober 2022

Getty Images Avril Lavigne und Mod Sun im September 2021

