Erster Filmriss? So wild war Cheyenne Ochsenknechts JGA!

Cheyenne Ochsenknecht (22) ließ es ordentlich krachen! Im vergangenen August gaben die Influencerin und ihr Mann Nino Sifkovits sich das Jawort. Zurzeit erwarten die beiden ihr zweites Kind. In der Realityshow Diese Ochsenknechts gibt die Familie Einblicke in ihr Privatleben. Dabei sind Cheyennes Hochzeit und die Vorbereitungen bisher ein großes Thema der aktuellen Staffel. In der neuen Folge zeigt Cheyenne ihre wilde Seite!

In der fünften Folge der zweiten Staffel "Diese Ochsenknechts" feierte Cheyenne ihren Junggesellinnenabschied. "Also meine Stimmung ist richtig on fire, ja? Weil morgen heirate ich nen tollen Typen!", verkündete die Beauty, bevor sie ihre Geschenke auspackt. Auch ihr Bruder Wilson (32) durfte dabei sein und verzeichnete einen "Energieschwung im Schluckverhalten". Die Influencerin erklärte, ihre Trinkfestigkeit habe seit der Geburt von Tochter Mavie abgenommen. "Das Glas war auch randvoll – so wie ich am Ende des Abends", berichtete sie. Laut ihrem Bruder habe Cheyenne "mehr denn je" getrunken und sei "relativ schnell eingepennt" – ein Foto zeigt, wie sie neben Kartoffelchips auf dem Sofa schlummert. "Ich hatte zum ersten Mal einen Filmriss", gab Cheyenne zu.

Die Hochzeit am nächsten Tag wird sie wohl nicht so schnell vergessen: Dort überraschte Jimi Blue (31) mit einem Heiratsantrag an seine Freundin – das schien Cheyenne gar nicht zu gefallen. "Ey Jimi, du kannst das gerne machen. Aber nicht auf unserer Hochzeit, das ist unser Tag", sagt sie in der Vorschau zur nächsten Folge.

ActionPress Cheyenne Ochsenknecht und ihr Verlobter Nino

Instagram / willywonkaweinhaus Cheyenne und Wilson Gonzalez Ochsenknecht im August 2022

Getty Images Cheyenne Ochsenknecht, Influencerin

