Wieder schwanger: Nino und Cheyenne Ochsenknecht sehr happy!

Nino und Cheyenne Ochsenknecht (22) schweben derzeit im absoluten Familienglück! Die beiden Reality-TV-Stars erwarten nach Töchterchen Mavie derzeit ihr zweites Kind – ein absolutes Wunschkind für das frisch gebackene Ehepaar. Doch was macht die Vorstellung, dass sie bald ein Baby und ein Kleinkind haben werden, mit ihrer Beziehung? Im Promiflash-Interview schwärmt Nino jetzt: Cheyennes zweite Schwangerschaft macht alles noch schöner!

Bei der Pressekonferenz zur neuen Staffel von Diese Ochsenknechts in Berlin betont der Landwirt: "Die Hochzeit und das zweite Kind haben uns einfach noch mehr zusammengeschweißt – es ist sehr schön, so eine intakte und tolle Familie zu haben, obwohl wir so jung sind." Weiter führt Nino aus: "Es läuft sehr gut. Wir unterstützen uns, wo es geht – das ist einfach so schön, weil so etwas nicht mehr alltäglich ist."

Einige Details haben Nino und Cheyenne bisher noch für sich behalten. Zum Beispiel, wie der werdende Zweifachpapa von ihrer Schwangerschaft erfahren hat! Dieses Geheimnis wollte der Vater sich im Interview zwar nicht entlocken lassen, da man es in der zweiten Staffel von "Diese Ochsenknechts" sehen wird – aber er betont: "Es war sehr emotional, wir freuen uns sehr auf das zweite Kind."

"Diese Ochsenknechts" ab 13. Februar exklusiv auf Sky und WOW.

ActionPress Cheyenne Ochsenknecht und ihr Mann Nino bei der "Diese Ochsenknechts"-Pressekonferenz 2023

AEDT / ActionPress Cheyenne Ochsenknecht mit ihrem Mann Nino

AEDT / ActionPress Cheyenne Ochsenknecht mit ihrem Mann Nino

